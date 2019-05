© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le parole di Preziosi che ha affermato che il futuro di Cesare Prandelli dipende solo dalla volontà del tecnico, il Genoa potrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione e secondo quanto riportato da Sportmediaset sono tre i nomi in lizza per l'eventuale sostituzione dell'ex ct. Il primo è quello di Leonardo Semplici, che potrebbe lasciare la SPAL ed è al momento la pista più calda, ma in corsa ci sono anche Davide Nicola e Stefano Pioli.