Quella di ieri, come domenica, è stata una lunga giornata di valutazioni in casa Genoa: la sfida con il Milan non ha dissipato i dubbi del patron Preziosi e del ds Capozucca, ma la possibilità di esonerare Aurelio Andreazzoli si allontana ora dopo ora. Secondo Il Secolo XIX, senza la certezza di arrivare al possibile successore dell'allenatore massese, Stefano Pioli, le possibilità che l'ex tecnico dell'Empoli possa rimanere salgono vertiginosamente.