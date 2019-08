© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Preziosi vuole fare un altro regalo al neo mister Andreazzoli, con un ulteriore rinforzo per l'attacco. Piacciono Mattia Destro, Joao Pedro e soprattutto Gregoire Defrel, un altro fresco ex doriano che potrebbe ripercorrere in poche settimane le orme di Saponara. Intanto i rossoblù stanno lavorando al prolungamento del contratto di Kouame sino al 2024, che di conseguenza si allontana dalla cessione (ci avevano pensato Bologna e Sassuolo in questa sessione): lo rivela Tuttosport.