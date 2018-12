© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa nelle ultime ore si è mosso con determinazione per arrivare a Krunic dell'Empoli, centrocampista che si è messo in evidenza in questa prima parte di campionato. Il club toscano però ha risposto immediatamente picche e pare difficile che possa cambiare idea in vista del prossimo mercato invernale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.