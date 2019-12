© foto di Federico Gaetano

Prosegue la ricerca del Genoa al sostituto di Thiago Motta. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’indiziato numero uno sarebbe Davide Ballardini. Il tecnico che ha già guidato il Grifone in tre occasioni stasera sarà a Reggio Emilia per assistere al match del Sassuolo, prossimo avversario dei liguri alla ripresa, ma ha preso tempo per la decisione finale. La questione non è economica ma sarebbe necessario un contatto con Enrico Preziosi per i chiarimenti del caso.

Due le alternative - In caso di rifiuto del tecnico romagnolo i nomi che sarebbero sul banco del patron rossoblu sarebbero sempre quelli legati a Diego Lopez, oltre all’eventuale ritorno di Aurelio Andreazzoli.