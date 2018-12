Genoa, si cerca l’innesto a sinistra: i big non partiranno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giù le mani dal Pistolero. 14 gol in Serie A sono un biglietto importante per Krzysztof Piatek, pezzo pregiato del Genoa di mister Prandelli. L’attaccante polacco ha dimostrato di saper segnare in qualsiasi modo e non è un mistero che abbia attirato su di sé gli occhi interessati delle big italiane e non solo. “Non ci saranno partenze eccellenti, ma piuttosto arrivi. Adesso siamo impegnati sul mercato in entrata”, ha fatto sapere il direttore generale Giorgio Perinetti in una recente intervista a Sky Sport. Il riferimento era ad altri due giocatori che si sono distinti in questa prima parte di campionato: Romero e Kouamé. Il primo è stato lanciato da Juric a Torino contro la Juventus e da quel momento è sempre stato schierato al centro della difesa con risultati più che buoni. Qualche scivolata ci sta e va perdonata in quanto il ragazzo è un classe 1998. L’attaccante del Cittadella si sta integrando alla grande con il polacco dimostrando grandi doti in fase realizzativa e di aiuto alla manovra.

INNESTO A SINISTRA - I rossoblu però opereranno sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Cesare Prandelli e per poter assestarsi definitivamente in una posizione più tranquilla di classifica. Il primo tassello che arriverà sarà un esterno sinistro. Darko Lazovic sta riempiendo lo slot lasciato libero l’anno scorso dalla partenza di Laxalt e lo sta facendo in maniera eccellente - sabato anche in gol contro l’Atalanta -. Il club però vorrebbe un giocatore mancino, e non un destro adattato come nel caso del serbo che tornerebbe sulla sua fascia più congeniale. Il primo nome che è circolato è quello di Barreca, poco utilizzato al Monaco. Nelle ultime settimane poi si è parlato anche di Jordan Lukaku della Lazio oltre a Spinazzola della Juve e al “solito” Lazaar, già nelle mire del Genoa nelle ultime finestre di trattative.