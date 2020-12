Genoa, si ferma Pandev e ritornano Badelj e Criscito: oggi Maran scioglie gli ultimi dubbi

Sfida alla capolista. Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, il Genoa è pronto ad affrontare un altro scoglio molto difficile. Al "Ferraris" questa sera arriva il Milan di Stefano Pioli senza però gli infortunati Ibrahimovic e Kjaer. I due si sono allenati a parte anche ieri e dovrebbero non essere della partita. Ciò non toglie la difficoltà del match per una squadra che non vince dalla prima giornata di campionato contro il Crotone. "Chiedo di vedere la stessa compattezza unita alla reazione quando abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita" ha detto Rolando Maran alla vigilia. La partita è molto insidiosa contro una squadra di valore e ben attrezzata, servirà la determinazione e la grinta che il Grifone ha dimostrato di saper mettere in campo.

Badelj e Criscito rientrano, Pandev ko - Due belle notizie e una brutta per il tecnico rossoblu. Nella giornata di ieri sono tornati in gruppo sia Badelj che Criscito. Il centrocampista rossoblu era ai box per un affaticamento muscolare mentre ora è recuperato così come il capitano. La possibilità di un impiego contro il Milan, se dal primo minuto o a gara in corso, verrà valutata nella giornata di oggi quando ci sarà la rifinitura. Intanto si ferma Goran Pandev. L'attaccante macedone ha accusato una lombalgia e, come ha informato il club nel consueto report post allenamento, non sarà a disposizione in vista della gara di questa sera al "Ferraris".

Dubbi in attacco per Maran - Intanto Rolando Maran deve fare i conti con diversi dubbi di formazione. Con ogni probabilità dovrebbe essere confermato il 4-4-2 con Goldaniga e Pellegrini esterni di difesa mentre Masiello e Bani saranno i centrali. Scelte quasi obbligate anche a centrocampo dove Rovella e Radovanovic dovrebbero essere i centrali e Lerager e Sturaro gli esterni. Nel caso in cui dovessero essere impiegati Badelj e Criscito, il centrocampista ex Fiorentina potrebbe far rifiatare Rovella e giocare al centro del campo al fianco di Lerager con Sturaro che passerebbe a destra e Pellegrini alzato sulla linea dei centrocampisti e il capitano rossoblu potrebbe agire sulla linea difensiva a sinistra. In attacco invece ci sono i dubbi da sciogliere con Scamacca al fianco di uno fra Shomurodov, Pjaca e Destro. Nodi che Maran scioglierà oggi.