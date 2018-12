© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa pensa al mercato e il club di Preziosi cercherà di accontentare Cesare Prandelli per due ruoli ben precisi. Il primo riguarda quello di terzino sinistro, con il nome di Antonio Barreca che resta il primo in cima alla lista. Visto però che Lazovic sta facendo bene nelle ultime settimane è possibile che si possa puntare su un profilo meno importante, come quello di Pawel Jaroszynski del Chievo Verona. Sempre dal club scaligero potrebbe poi arrivare anche Ivan Radovanovic, sempre che Di Carlo voglia privarsene a gennaio: l'alternativa è Stefano Sturaro. A riportarlo è Sky Sport.