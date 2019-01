© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa non molla la presa per Andrea Bertolacci. Come riporta Tuttosport, nella serata di ieri a Marassi per Samp-Milan era presente il dg rossoblu Perinetti insieme al capo scout Marcheggiani per un incontro con i rossoneri per il centrocampista in scadenza di contratto il prossimo giugno.