Genoa, si lavora al rinnovo di Rovella: soluzione ottimale per club e giocatore

Il Genoa lavora per il rinnovo di Nicolò Rovella. Il talento classe 2001, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, società e agenti del giocatore sono al lavoro per accordarsi e si va verso il prolungamento del contratto. Una soluzione ottimale sia per il Genoa, che si tutela in caso di possibile cessione futura, sia per il giocatore che in ogni caso potrà maturare professionalmente con calma e senza fretta, aumentando presenze e minuti in Serie A sapendo di avere le spalle coperte e in caso di corteggiamenti potrà scegliere con tranquillità la destinazione migliore per il suo futuro.