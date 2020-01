© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è il futuro di Andrea Pinamonti e Ionut Radu al centro delle attenzioni di Inter e Genoa. Per il portiere dopo l'arrivo di Perin la via è solo una: l'addio al Grifone. Per l'attaccante, invece, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, le parti stanno trattando per anticipare il riscatto del cartellino da parte dei rossoblu già in questa sessione di mercato, mantenendo il controriscatto da parte dei nerazzurri a 19 milioni, concedendo alla punta di trovare una nuova sistemazione per la seconda metà della stagione in corso. Su di lui ci sono Torino, Hellas e SPAL.