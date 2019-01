© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Genoa già al lavoro per sostituire Piatek: il club rossoblù, stando alle ultime notizie raccolte da Sky, è in trattativa per Antonio "Tonny" Sanabria del Real Betis Siviglia. L'ex attaccante della Roma ha vissuto una esperienza agrodolce in Andalusia e i rossoblù lo vorrebbero al centro del proprio attacco già in questo mercato di gennaio.