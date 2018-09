Genoa, si torna nel fortino "Ferraris" con qualche cambio di formazione

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tempo di turno infrasettimanale per il Genoa. Dopo la pesante batosta di Roma contro la Lazio, la truppa di Davide Ballardini è pronta a tornare in campo contro il Chievo davanti al pubblico amico. I rossoblu devono stare molto attenti alla formazione veneta per due motivi. Il primo è che il segno meno in classifica per i ragazzi di D’Anna può rappresentare uno stimolo in più, inducendo i gialloblu a pensare di aver poco da perdere e tanto da guadagnare. Il secondo è che la squadra del piccolo quartiere veronese, ma in realtà più che mai consolidata nel nostro panorama calcistico, gode di una tradizione favorevole al “Ferraris”. Nelle dieci gare giocate nel capoluogo ligure sono ben cinque i successi degli ospiti con tre vittorie del Grifo e due pareggi. Occhi ben spalancati e concentrazione sulla partita, consci del fatto che questa sera, come sempre, Criscito e compagni potranno contare sull’apporto del 12° uomo in campo, il pubblico. Obiettivo è cancellare la gara dell’Olimpico dando invece continuità alle due vittorie consecutive casalinghe dove la squadra si è dimostrata solida e compatta in difesa, spietata e propositiva in attacco.

CAMBI DI FORMAZIONE - Stando a quanto dichiarato ieri in conferenza stampa da Davide Ballardini, non ci saranno cambi di schema questa sera. Ciò che potrebbe essere possibile è qualche variazione negli uomini che scenderanno in campo. In porta ci sarà Marchetti, nell’occhio di qualche critica nelle ultime uscite ma difeso sempre dal tecnico ravennate. In difesa dovrebbe esserci Spolli con Biraschi a destra mentre Criscito potrebbe essere arretrato sulla linea dei difensori. A centrocampo spazio a Romulo e Hiljemark con Pereira e Lazovic sugli esterni. In attacco ci sarà sicuramente Piatek con Kouamé al fianco e Pandev immediatamente alle spalle.

RAGAZZI A PREZZO RIDOTTO - Prosegue anche nella giornata di oggi la vendita dei biglietti per il match del “Ferraris”. La società ha adottato degli sconti per i giovani tifosi che potranno accedere allo stadio pagando la metà. In Tribuna Centrale i biglietti per i ragazzi fra gli 8 e i 16 anni saranno in vendita a 40 euro, nei Distinti a 15 euro e in Gradinata Sud e nel Settore 5 della Tribuna a 10 euro. Gli Under 8 invece, che in prevendita potevano usufruire di un biglietto gratuito, potranno assistere alla partita al prezzo simbolico di un euro.