Genoa, sicurezza prima di tutto: "Signorini" sanificato e Nicola tiene allenati i suoi ragazzi

Il Genoa non si è mai fermato. Lo stop imposto dal Governo al campionato a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito il nostro Paese ha rallentato la rincorsa rossoblu. I ragazzi di Davide Nicola hanno compiuto una grande rincorsa agganciando il Lecce al terzultimo posto in classifica dopo tre vittorie e due pareggi nelle prime sette giornate del girone di ritorno. Criscito e compagni però in questo periodo hanno ricevuto i "compiti a casa" dai preparatori Stoppino e Pilati. Esercizi atletici, dieta personalizzata per tenere allenata la componente tecnica a anche quella mentale. Sotto la supervisione del tecnico rossoblu sono stati inviati alla squadra video per non perdere l'immagine della partita e tenere viva la tensione e l'emozione che c'è all'interno dei novanta minuti.

Ritorni e visite mediche - Adesso però è tempo di pensare anche ad un eventuale ritorno in campo. Con lo scattare della fase 2, a dire il vero in Liguria il Governatore Giovanni Toti ha firmato un'ordinanza che anticipa di sette giorni quella del Premier Conte, i giocatori potranno tenersi in forma con corse individuali all'aria aperta. Intanto coloro che hanno deciso di passare la quarantena con le proprie famiglie lontano dall'Italia - Schone, Ankersen, Eriksson, Jagiello, Lerager e Soumaoro oltre a Ichazo - hanno fatto ritorno in Liguria rispondendo all'appello del club. Resta ancora da capire quando si potrà tornare a Pegli al "Signorini", il tutto preceduto dalle visite mediche come da protocollo.

Centro sportivo sanificato - La linea della società è sempre stata molto chiara: ripartire si può ma soltanto con le necessarie condizioni di sicurezza. Il centro sportivo rossoblu è un gioiello. Due campi da calcio e una palestra nuovi di zecca già sanificati in due occasioni. Prima della ripresa verrà effettuata una nuova operazione di igienizzazione sia degli spogliatoi sia degli uffici, a Pegli infatti è presente la sede del club. Inoltre Villa Rostan è dotata anche di una club house dove i giocatori facevano colazione e pranzavano. Per quanto riguarda il pernottamento si pensa al Tower dell'Aeroporto, hotel che già ospitava i ritiri pre-partita del Genoa e dove risiedono già Iago Falque e lo stesso tecnico Davide Nicola.