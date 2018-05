Genoa, Skorupski per sostituire Perin. L'alternativa è Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Genoa vorrebbe puntare su Lukasz Skorupski per la sostituzione di Mattia Perin. Il giocatore giallorosso sta cercando una nuova casa per mettersi in gioco dopo l'inattività romana, ma il Grifone sta valutando anche il profilo di Federico Marchetti, portiere della Lazio che negli ultimi mesi non ha mai giocato da titolare con i biancocelesti dopo gli screzi dell'anno scorso. Sull'estremo difensore laziale è vivo anche l'interesse della Fiorentina che potrebbe non riscattare Marco Sportiello dall'Atalanta.