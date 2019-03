Genoa, solidità difensiva ritrovata e rabbia giusta per la trasferta Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Genoa arrabbiato. O meglio un "Genoa incazzato", per dirla alla Cristian Kouamé. Così dovrà essere la formazione di Prandelli sabato prossimo in quel di Parma. La delusione per il doppio pareggio contro Chievo e Frosinone, a reti inviolate, è ovviamente tanta anche se, va riconosciuto, la striscia positiva di risultati utili consecutivi si è allungata a sei gare. La classifica è comunque tranquilla anche se il tecnico rossoblu ha spesso detto che bisogna avere quella "sana paura" per affrontare ogni gara con il piglio giusto e con la cattiveria necessaria. Al "Tardini" il Grifone vuole riprendere il cammino parzialmente interrotto nelle ultime due settimane per concludere al meglio il campionato e presentarsi al ciclo di ferro - Juventus, Inter, Napoli e derby nelle prossime cinque partite - con un bottino di punti soddisfacente.

SOLIDITA' DIFENSIVA RITROVATA - Nel girone di ritorno mister Prandelli ha dato una sua fisionomia alla squadra affidandosi ad un blocco di giocatori che difficilmente ritocca. La difesa sembra aver trovato l'assetto giusto. Sei reti subite nelle prime sette gare del girone di ritorno, cinque in meno rispetto all'andata - con una gara in meno visto che il match di San Siro contro il Milan fu disputato il 31 ottobre - e due clean sheet consecutivi con l'imbattibilità di Radu che dura dal 44' del primo tempo del match con la Lazio cioè da 226 minuti. Al netto di una solidità difensiva ritrovata, il Genoa deve ritrovare la via del gol che manca da due gare e che ha già visto un Sanabria inserito bene negli schemi rossoblu. Catalizzare la rabbia dei due pareggi, l'ultimo con i fischi del pubblico di Marassi, e metterla in campo al "Tardini" contro la squadra di D'Aversa per proiettarsi al ciclo di ferro con più tranquillità.