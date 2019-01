© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Gianluca Lapadula. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte del Monaco per l'attaccante del Genoa. L'agente del giocatore si incontrerà a breve a Milano con il presidente Preziosi per chiarire meglio le ipotesi per il futuro.