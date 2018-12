© foto di Federico De Luca

Prandelli non rivoluziona il Genoa, con Kouame e Piatek in avanti e una mediana a 5, mentre in difesa spazio a Biraschi, Romero e Criscito. Semplici sceglie il solito 3-5-2 con Gomis in porta.

Genoa (3-5-2)

Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Hiljemark, Sandro, Veloso, Lazovic; Kouame, Piatek.

Spal (3-5-2)

Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.