Genoa, Spolli: "Corsa salvezza dura, dobbiamo migliorare in attacco"

Il difensore del Genoa Nicolas Spolli ha parlato a Sky Sport in vista del finale di stagione che vede il Grifone impegnato nella lotta per la salvezza: "In questi casi serve solo fare la corsa su noi stessi. Ci manca ancora qualche punto, sarà dura perché tutte le squadre se la giocheranno fino alla fine. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, dovremo dare una mano agli attaccanti anche noi. Dybala e Icardi out dall'Argentina? Sono due giocatori importanti, due grandi campioni. La Nazionale però ne ha tanti, non dev'essere semplice per Sampaoli. La lista comunque non è definitiva, credo che Dybala e Icardi si giocheranno le proprie chance fino alla fine".