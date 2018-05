Genoa, Spolli e gli altri: dopo Ballardini, si pensa ai pilastri del tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa riparte da Davide Ballardini e dai suoi pliastri. Dopo il rinnovo del tecnico, spiega Il Secolo XIX, il club è pronto a lavorare anche per alcuni giocatori da lui considerati indispensabili. In difesa c'è Spolli, che presto rinnoverà, mentre Zukanovic è in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. Hiljemark ha già un contratto fino al 2020, Bertolacci tornerà al Milan ma i rossoblù potrebbero cercare di riportarlo a Genova anche in futuro. E Mattia Perin? Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.