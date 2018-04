Genoa, Spolli e Pandev verso la riconferma. Molti con la valigia in mano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si attiva il mercato e il Genoa prepara le strategie per il futuro. Il Secolo XIX di oggi fa il punto sulla situazione dei rossoblù che hanno ben dieci giocatori in scadenza di contratto e un monte ingaggi da abbattere. Fra i confermati ci sono Nicolas Spolli e Goran Pandev, così come Cofie che però dovrà ridursi l'ingaggio. Con la valigia invece Rosi, Rigoni, Gentiletti e Taarabt. Per Miguel Veloso l'addio sembra lo scenario più concreto nonostante ci sia un'opzione per il rinnovo.