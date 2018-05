Genoa, sprint Marchetti per il dopo Perin

© foto di Federico Gaetano

Federico Marchetti a un passo dal Genoa: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, in attesa di capire il futuro di Mattia Perin, il portiere in uscita dalla Lazio è in grande vantaggio per vestire la maglia rossoblù. Su di lui, la concorrenza della Fiorentina, ma il Genoa è pronto allo sprint. Alternative? Mirante e Skorupski.