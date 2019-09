© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15 minuti di colloquio in mezzo al campo per analizzare il non gioco visto nella partita contro il Bologna. E' stata questa la medicina utilizzata da Andreazzoli e il suo staff alla ripresa degli allenamenti del Genoa. Un confronto dove sono stati evidenziati i tanti errori ma anche le cose positive, nella speranza che il gruppo recepisca il messaggio e che contro la Lazio sia pronto a tornare a macinare il gioco visto nelle prime uscite stagionali. A riportarlo è Il Secolo XIX.