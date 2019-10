Genoa, squadra che vince non si cambia? Motta prova le mosse anti-Juve

Squadra che vince non si cambia. E’ il proverbio che viene pronunciato ogni qualvolta si ottiene un risultato positivo specialmente in ambito calcistico. E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa: un successo in rimonta contro il Brescia e un secondo tempo convincente dei rossoblu capaci di andare in rete con tutti e tre i giocatori entrati dalla panchina. Il calendario però fa un brutto scherzo al Vecchio Grifone proponendo dopo appena tre giorni una trasferta tutt’altro che facile contro la Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è stato molto chiaro in conferenza stampa: “Dobbiamo giocare da squadra”. Parafrasando, il collettivo - se si rema tutti nella stessa direzione - può arrivare a compiere anche imprese inaspettate come mettere in difficoltà una corazzata del calcio italiano ed europeo.

Lerager out - Resta molta incertezza riguardo al modulo che il mister, abbottonassimo in conferenza stampa, può utilizzare all’Allianz Stadium. Di sicuro mancherà Lerager, fermato da un fastidio dopo il match contro le Rondinelle. Il centrocampista danese non è stato convocato per la trasferta piemontese. Con ogni probabilità verrà confermata la difesa a quattro con Ghiglione e Ankersen esterni e la coppia formata da Zapata e Romero al centro a protezione dell’unica certezza: Radu fra i pali.

I dubbi dalla cintola in su - A centrocampo potrebbe essere confermato Cassata con Schone. Il dubbio riguarda i reparti dalla cintola in su: se inserire un Radovanovic in più in mezzo al campo e utilizzare uno fra Gumus e Pandev ad innescare le due punte Kouamé e Pimonti oppure allargare l'ex Galatasaray e l'ivoriano nel tridente. Un'altra opzione è schierare un più offensivo 4-2-3-1 con Pinamonti in attacco e Gumus, Agudelo e Kouamé sulla trequarti. Questa sera Thiago Motta scioglierà le riserve, per un Genoa che proverà a far male alla Juventus. Sull’onda dell’entusiasmo.