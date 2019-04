Fonte: Dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

I titoli sono tutti per l'Inter di Mauro Icardi, ma a Marassi c'era attesa anche e soprattutto per il Genoa di Cesare Prandelli, che aveva chiesto ai suoi una reazione dopo la sconfitta di Udine. Missione non riuscita, il 4-0 nerazzurro è lì a certificarlo. E infatti, dopo 90 minuti trascorsi tutti a sostenere la squadra (non il presidente Preziosi, pesantemente contestato come potete vedere in foto), la gradinata nord non le ha mandate a dire: fischi per i rossoblù, dai loro tifosi, al triplice fischio. Con l'invito, neanche troppo velato, a tirare fuori gli attributi in vista della volata finale per la salvezza.