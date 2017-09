Genoa, squadra esperta e centimetri in difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono trascorsi sette giorni dal gong del calciomercato. La società ha completato i reparti e consegnato a Ivan Juric una squadra al completo per affrontare il prosieguo del campionato. Un punto in due gare non sono un bottino ottimo ma va considerato che la partenza non è stata proprio soft: prima in casa del sempre temibile Sassuolo e poi a Marassi contro la Juventus. Sono stati diversi gli innesti che sono arrivati all'ombra della Lanterna che hanno portato esperienza e centimetri. Il Genoa infatti ha alzato la propria età media piazzandosi nel gradino più basso del podio alle spalle di Chievo e ai bianconeri di Massimiliano Allegri con 27,2 anni. Un giusto mix fra giocatori giovani e meno giovani a disposizione di Ivan Juric per cercare di centrare l'obiettivo stagionale, quello di un tranquillo centro classifica. Fra i “ragazzi terribili” dobbiamo ovviamente annoverare i baby Pellegri e Salcedo, entrambi classe 2001, che saranno molto utili al tecnico croato e che hanno già mostrato le loro doti sia in campo che in allenamento. La gioventù rossoblu è poi rappresentata anche dal 24enne Centurion e all'acquisto dell'ultimo giorno di mercato Federico Ricci, classe 1994 così come Petar Brlek. Nella rosa c'è anche il classe 1996 Staphane Omeonga, centrocampista che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nel corso della stagione in corso. In difesa sono arrivati invece giocatori prestanti e abili nel gioco aereo. Si parte dal metro e 93 di Nicolas Spolli. Il centrale ex Catania è arrivato dal Chievo ai primi di luglio così come Ervin Zukanovic, 1,88 m, ingaggiato dalla Roma. A completare l'organico della retroguardia c'è Luca Rossettini, 1,87 m, dal Torino. I tre innesti vanno così ad aggregarsi ad Armando Izzo, 1,83 m, Davide Biraschi e Santiago Gentiletti, entrambi 1,83 m, e mettono sul piatto quei centimetri necessari nelle situazioni di calcio da fermo che l'anno scorso sono stati un problema per il Grifone. Esperienza e fisicità al servizio del nuovo Genoa.