Genoa, strada in discesa per Mandragora: la Juve si terrà la recompra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Strada in discesa per il Genoa per l'acquisto di Rolando Mandragora dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra le parti in Lega e potrebbe arrivare la fumata bianca, con la Juve che si terrà il diritto di recompra sul centrocampista.