Genoa, straordinari per Bertolacci. Ma il suo futuro è ancora da scrivere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera Ballardini chiederà ancora una volta a Bertolacci gli straordinari. Veloso è appena rientrato da un infortunio. In lizza per una maglia davanti alla difesa contro la Roma ci sono Bertolacci e Cofie, ma l’ex rossonero è nettamente favorito. Il futuro di Bertolacci - tra l'altro - è ancora da scrivere: è in prestito dal Milan dove potrebbe tornare a fine stagione. Anche se al Genoa non dispiacerebbe tenerlo. Ci sarà tempo per parlarne. Ora l’attenzione è rivolta alle ultime 6 partite. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.