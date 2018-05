Genoa, Stulac obiettivo per l'estate. Ma ci sono anche Chievo e Sassuolo

© foto di Federico Gaetano

Dopo due stagioni intense e utili per la crescita professionale, l'avventura di Leo Stulac con la maglia del Venezia sembra essere giunta al capolinea. Come riporta Gazzamercato, infatti, ci sono diversi club di Serie A pronti a contendersi il regista sloveno: il Genoa è il pole perché Perinetti ha portato il giocatore in Italia, ma deve guardarsi dalla concorrenza di Chievo e Sassuolo. Intanto, oggi pomeriggio alcuni dirigenti del Grifone erano a Vercelli per visionare il giocatore e cercare l'affondo decisivo.