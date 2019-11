© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha commentato così l'1-1 contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento di come ha risposto il ginocchio, non me l'aspettavo. Sono poche settimane che lavoro, il mister mi ha fatto la sorpresa schierandomi dal 1'. Sono felice per il gol e per aver ripreso la SPAL, con un pizzico di lucidità avremmo potuto vincere. Oggi con Cassata non dovevamo dar punti di riferimento, abbiamo fatto meglio nella ripresa. Thiago Motta? Ha una grande personalità, ci dà sicurezze e idee. Tutti noi dobbiamo dare qualcosa di più per uscire da questa situazione e il secondo tempo di oggi è la dimostrazione che abbiamo le carte in regola per riuscirci".