Genoa, Sturaro: "Emozione fantastica, spero la Juve vinca la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro la Juventus anche grazie ad un suo gol: “E’ un’emozione fantastica, me ne sono reso conto dopo qualche minuto. E’ stato un anno difficile per me, sono ancora indietro e non poteva esserci regalo migliore. Questa deve essere la prova che siamo un gruppo giovane, ma con basi importanti, e deve essere bravo Prandelli insieme alla società a farci crescere ulteriormente. Ex compagni? Spero vincano la Champions, hanno fatto qualcosa di speciale, potranno togliersi soddisfazioni”, le parole rilasciate a Dazn.