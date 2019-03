Genoa, Sturaro esulta: "Gioia immensa tornare al gol sotto la Nord"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol pochissimi minuti dopo l'esordio, contro la sua ex squadra. Domenica indimenticabile per il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro, che ha commentato così su Twitter la sua rete nella vittoria con la Juventus: "Emozioni uniche tornare in campo in questo stadio, una gioia immensa tornare al gol sotto la gradinata Nord...".