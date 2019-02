Genoa, Sturaro: "Potevo guadagnare di più, ma ho seguito il cuore"

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX: "Io amo il Genoa, certo che ho ancora il Grifone tatuato. Sono emozionato. Per me la maglia del Genoa pesa il doppio rspetto ai miei compagni. Sono tifoso rossoblù. E' stato bello andare a Empoli, ora non vedo l'ora di tornare al Ferraris, voglio stare con i miei compagni".

Sui sei mesi allo Sporting CP: "Il problema era una tendinite curata male, erano sbagliate alcune terapie e non miglioravo. Ma da 2 mesi ho iniziato a lavorare duro e sto migliorando molto. Però vengo da un periodo difficile, per cui, come dice Prandelli, meglio non parlare di tempi per il rientro in campo e aspettare il momento giusto senza previsioni. Anche se due mesi fa, in base al dolore che avevo, ero più pessimista sui tempi, mentre ora sto bene, seguo un programma specifico, faccio già le partitine con la squadra. E la condizione arriverà".

Sul ritorno al Genoa: "Eravamo già stati vicini, la mia volontà c'è sempre stata ma poi se il mio club non voleva non potevo fare un granché. Ora invece il ritorno si è concretizzato, avevo tante possibilità, avrei potuto guadagnare di più, ma non c'è stato neanche bisogno di scegliere e sono venuto qui".