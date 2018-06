Genoa, Sturaro quasi impossibile: riprende quota la pista Sandro

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa punta a rinforzare il centrocampo e riprende quota l'ipotesi Sandro. Difficile per i rossoblù arrivare infatti a Stefano Sturaro e per questo sono fitti i contatti con l'Antalyaspor per l'ormai ex Benevento: Preziosi ha anche incontrato Claudio Vigorelli, l'agente che lo aveva portato lo scorso gennaio al club sannita. A riportarlo è Il Secolo XIX.