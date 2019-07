Genoa su Rog, pronti 15 milioni per assicurarsi il croato del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore sembra cresciuto l'interesse del Genoa per Marko Rog, centrocampista del Napoli rientrato dal prestito al Siviglia. Il Grifone sembra aver superato la Fiorentina in questo momento e secondo quanto riporta Il Mattino sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 15 milioni di euro per assicurarsi il croato.