Genoa, summit la prossima settimana per Giuseppe Rossi

Lunga ed interessante intervista di Pepe Reina al quotidiano spagnolo As. Il numero uno spagnolo, pronto a vestire la maglia del Milan dopo l'avventura al Napoli, ha parlato a 360° della sua avventura italiana, partendo però dalla Spagna in vista del Mondiale: "Vedo il gruppo con...

Watford, esercitata l'opzione per il rinnovo di Britos

Tottenham, via libera a Pochettino in caso di chiamata del Real

PSG, primo contratto da professionista per il portiere Innocent

Marsiglia, trovato l'accordo per il rinnovo di Rolando

CR7 disgustato per l'addio di Zidane. Ma Perez non può perdere anche lui

Real Madrid, Raul potrebbe affiancare Pochettino in panchina

Vidal: "Valuterò se lasciare il Bayern, andrei via per la Champions"

Trabzonspor, offerta per Mihajlovic: il tecnico serbo rifiuta

Atletico Madrid, Thauvin il prescelto per far dimenticare Griezmann

AS in prima pagina saluta Zidane: "Hasta siempre"

Mundo Deportivo su Zidane: "Il Real Madrid in shock"

Liverpool, il Sun in prima pagina: "Il Real Madrid pensa a Klopp"

Il Daily Telegraph in prima pagina: "Agitazione Chelsea"

Il Sun annuncia: "Il Chelsea in pressing su Zidane"

Nella prossima settimana ci sarà un incontro tra il Genoa e l'entourage di Giuseppe Rossi per capire quale possa essere il futuro del rossoblù. Il nodo non è solo legato all'entità dell'ingaggio, ma allo spazio concesso dal Grifone. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Secolo XIX.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

