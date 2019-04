Genoa, summit post-derby: ribadita fiducia a Prandelli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un summit per ricompattarsi subito dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria e per puntare alla salvezza immediata. Lunedì, in casa Genoa, è andato in scena il summit tra il presidente Enrico Preziosi e il tecnico Cesare Prandelli, ma anche con la dirigenza del grifone. Il Secolo XIX scrive che il club ligure ha ribadito la massima fiducia al tecnico ex Parma e Fiorentina, che prepara l'immediato riscatto per la sfida pre-pasquale contro il Torino di Walter Mazzarri.