Christian Kouame convocato dalla Costa d’Avorio Under 23 per la prossima Coppa d’Africa che si svolgerà in Egitto dall'8 al 22 novembre. L’attaccante rossoblù si unirà tra lunedì e martedì al ritiro della sua Nazionale. Riuscirà dunque a essere in campo contro l'Udinese mentre salterà certamente la sfida contro il Napoli. Da capire se sarà in campo il 25 per la sfida contro la SPAL, visto che in caso di arrivo in finale, la gara è prevista per il 22 al Cairo.

* Aggiornamento delle 17.15 - Rispettivamente alla notizia data in precedenza, dopo ulteriori verifiche, Kouamè non salterà la gara contro l'Udinese in programma questo week-end.