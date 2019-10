© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Genoa Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del ko sul campo della Juventus: "Mi rimane l'amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra. Abbiamo dimostrato su un campo difficile di potercela giocare alla pari fino alla fine, devo essere solo contento e ringraziare i miei giocatori, che hanno dimostrato di essere una bella squadra. Non ho rivisto gli episodi, non giudico quello che ha fatto l'arbitro, posso dire che è stato severissimo con noi. Al di là di questo penso a quello che abbiamo fatto e sono contento di quello che abbiamo dimostrato. Devo solo fare i complimenti ad Andreazzoli, ha fatto il suo lavoro qui. Oggi tocca a me, e quello che mi lascia tranquillo è quello che ho visto dal primo giorno. Giocheremo sempre uniti, affronteremo tutti allo stesso modo".

Chiosa finale sul recente approdo sulla panchina rossoblù: "Conosco bene il presidente per il mio passato qui, abbiamo parlato pochissimo e mi ha convinto subito. Questa opportunità per me è molto interessante, mi sento privilegiato di allenare una squadra come il Genoa, soprattutto con questi giocatori".