Genoa, Thiago Motta: "Ci salveremo tutti insieme. Qui grazie a Preziosi"

© foto di Federico De Luca

Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione ufficiale:

Che emozione è tornare a Genova con una veste diversa ma così importante?

"E' un'emozione grande. Come ho detto prima è una grande opportunità. E' un onore tornare al Genoa dopo quello che abbiamo fatto 10 anni fa".

In carriera ha avuto due maestri importanti come Gasperini e Mourinho, le hanno scritto dopo l'ufficialità del suo ritorno al Genoa?

"Sì mi hanno fatto l'in bocca al lupo per l'arrivo al Genoa. Sono felice e li ho ringraziati. Ho avuto la fortuna di giocare per questi grandi allenatori e ora da collega sarà il momento di affrontarli e sono molto motivato. Sono una persona che fa molto autocritica ma so che sono capace di allenare il Genoa".

Vuole portare qualche cosa che le hanno insegnato loro nel corso della sua carriera?

"Io voglio portare una cosa mia, come penso io che il calcio si debba giocare. Cercherò di dare fiducia ai calciatori, gli dirò che devono credere in loro stessi perché poi le cose verranno automatiche".

Ha analizzato i problemi del Genoa di Andreazzoli? Ha già pensato come migliorarli?

"Ho analizzato tutto e continuo a farlo. Sono cose che io non ho vissuto per giudicare e poi porto rispetto ad Andreazzoli. Adesso ci sono io e cercherò di mettere in pratica quello che penso e come vorrei che giochi questa squadra".

Al Genoa vedremo mai il 2-7-2 di cui si parla tanto?

"Nel momento che ho parlato del 2-7-2 stavo parlando di non dare importanza ai numeri perché in alcune situazioni di gioco i moduli possono cambiare. E' stato solamente per non dare importanza ai numeri".

Ci può raccontare chi l'ha portata al Genoa? Il dietro le quinte del suo ritorno?

"E' stato il presidente, devo solo ringraziarlo per questa opportunità. Ci siamo capiti subito perché ci conosciamo alla perfezione".

Riuscirà a salvare il Genoa?

"Lo salveremo tutti insieme il Genoa, è solo un momento del Genoa perché sarà sempre una grande squadra e perché sono convinto che questi ragazzi valgano molto di più di così".

Stasera penserà a salvare il Genoa o guarderà l'Inter in Champions?

"Oggi pomeriggio devo pensare a tante cose sul Genoa ma avrò tempo per guardare alcune partite di Champions perché ce ne sono di interessanti da sfruttare per imparare qualcosa".