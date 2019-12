© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Lecce, il tecnico del Genoa Thiago Motta ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "E' uunto guadagnato dopo l'ultima espulsione. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo preso ancora gol su corner dove possiamo evitare, anche in 10 abbiamo continuato ad attaccare, poi in nove è diventato più difficile. Siamo stati bravi a difenderci compatti per conquistare almeno il pareggio. Un punto va bene per il finale di partita ma non per ciò che abbiamo visto durante la partita. E' la strada giusta, siamo stati vicino ai tre punti, possiamo correggere gli errori".