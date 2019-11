© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Udinese. "Il morale oggi è altissimo. E’ vero che con la Juventus il risultato non è stato positivo ma la prestazione è stata buona, sia livello individuale che collettivo. Gotti? Non lo vedo come un problema ma come uno stimolo in più per la nostra squadra. Sarà un avversario durissimo".