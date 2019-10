Genoa, Thiago Motta: "Rosa di qualità, abbiamo bisogno di tutti"

Al termine del match vinto 3-1 contro il Brescia, il tecnico del Genoa Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una cosa interessante però è la cosa meno importante per me stasera. La cosa più importante è quello che hanno fatto i ragazzi in campo".

Squadra cambiata nella ripresa.

"Ho cercato anche dal primo minuto di fare qualcosa di importante questa sera. La cosa che posso dire è che hanno dato tutto dal primo minuto. Ora devo chiedere che i tifosi stiano con questi giocatori perchè i ragazzi hanno dimostrato di essere giocatori da Genoa. E' l'esperienza più bella che può capitare a chiunque: dare tutto in campo. Ripeto, chiedo ai tifosi di stare con i giocatori. Oggi è un momento bellissimo per tutti i genoani ma dobbiamo continuare e per farlo abbiamo bisogno anche di loro. Lo chiedo io".

Tutti e tre i marcatori sono arrivati dalla panchina.

"Ho una rosa ampia e di qualità. Oggi chi è entrato è stato bravissimo come chi ha giocato dall'inizio. Anche Radu è stato bravissimo, in un momento di difficoltà ha tenuto la squadra. Magari la prossima volta saranno altri a giocare daranno tutto".

Pentito di non aver schierato dall'inizio Kouamé?

"No. Kouamé è un giocatore che può fare la differenza ma come gli altri. La rosa, come detto, è ampia e abbiamo bisogno di tutti. Sono contento per lui ma per la squadra. Perchè abbiamo fatto una cosa importantissima ma come squadra".