Genoa, Thiago Motta si gioca la panchina contro l'Inter

Incroci pericolosi per Thiago Motta, allenatore del Genoa, che si giocherà il proprio futuro sulla panchina del Grifone contro la "sua" Inter. A spiegarlo è Tuttosport che sottolinea come la mancanza di risultati dei liguri potrebbero spingere Enrico Preziosi a un altro cambio di panchina, visti i sei punti in otto partite conquistati fin qui. La squadra è in zona retrocessione e il rischio di non mangiare il panettone è elevato. I nomi per sostituirlo sono Nicola, Ficcadenti e Diego Lopez, ma i tifosi vorrebbero Ballardini.