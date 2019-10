Genoa, Thiago Motta: "Siamo una squadra e lottiamo, ora testa alla Juve"

Dopo la vittoria in rimonta conquistata contro il Brescia, il tecnico del Genoa Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Nel primo tempo il Brescia ha fatto molto bene e noi anche nei momenti di difficoltà abbiamo giocato da squadra e per me è importante. Nella ripresa i tifosi ci hanno supportato, abbiamo cambiato qualcosa e la verità è che la vittoria è meritata ed è tutta loro, io sono appena arrivato e ho visto giocatori che hanno un cuore, sanno che maglia stanno indossando e anche nei momenti difficoltà del primo tempo hanno tenuto da squadra. Nel secondo tempo è migliorato anche l'ambiente nello stadio e abbiamo bisogno di questo, questi giocatori però stanno dando tutto in campo. Tornare al Ferraris? Sono sensazioni bellissime, questa è casa mia, mi sento nel dovere di chiedere ai tifosi di supportare i giocatori che lottano sempre, lo hanno dimostrato stasera e lo faranno sempre al di là del risultato. Anche nel primo tempo hanno lottato e cercato di cambiare la situazione, sono giocatori che hanno voglia di fare bene, stanno insieme e se siamo così possiamo fare buone cose. Sulle sostituzioni? Abbiamo fatto anche nel primo tempo qualcosa di interessante anche se il Brescia è stato bravo, poi nel secondo tempo dopo il primo gol abbiamo fatto meglio, grazie anche all'ambiente e alla fine i giocatori sono stati bravi anche quelli che erano in panchina che ho visto e sono convinto che tutti vogliono fare bene, siamo una squadra e questo è importante per me. E' una vittoria importante ma per me la prestazione era ancora più importante, dobbiamo tenere i piedi per terra, sappiamo la realtà del Genoa, ora i giocatori devono godersi questa vittoria ma da domani dobbiamo pensare alla gara di mercoledì. Da oggi in poi ogni gara sarà una finale e devono pensare così".