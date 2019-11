© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta, tecnico del Genoa, non si nasconde e riconosce i meriti dell'Udinese nella sconfitta interna dei suoi. Queste le parole dell'allenatore a Radio Rai, a fine gara: "Eravamo in vantaggio, all'inizio stavamo meglio di loro ma dopo è stata equilibrata. Loro secondo me hanno giocato bene e meritato la vittoria. Dovevamo fare qualcosa di più, ma sono comunque convinto che possiamo ancora farcela".