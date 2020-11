Genoa-Torino 0-1, Goldaniga sbaglia tutto e Lukic ne approfitta: vantaggio granata

Il Torino ci mette solo 10 minuti per passare in vantaggio al Ferraris contro il Genoa nel recupero della terza giornata di campionato. Murru lancia in profondità verso Belotti, ma interviene Goldaniga che sbaglia tutto alzando la palla a campanile e permettendo a Lukic di calciare al volo in porta da dentro l'area e dunque di siglare l'1-0 fondamentale per la squadra di Giampaolo ancora a secco di vittorie in campionato.