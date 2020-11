Genoa-Torino 0-2, Belotti costruisce e Pellegrini sbaglia porta: autogol e doppio vantaggio granata

vedi letture

Raddoppio del Torino contro il Genoa al 27' grazie all'autogol di Luca Pellegrini! Belotti parte in posizione valida e punta l'area di rigore, il suo assist al bacio per Lukic non arriva al compagno di squadra ma trova comunque la sfortunata deviazione dell'avversario per il 2-0 che permette ai granata di scappare.