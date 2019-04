Genoa-Torino, formazioni ufficiali: Lapadula dal 1'. Torna Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Torino:

Spicca nel Genoa l'esordio da titolare in questa stagione per Gianluca Lapadula. Aria di derby per lui, torinese di Borgo Filadelfia, vero e proprio feudo granata. Viene preferito a Kouamé mentre era prevista la presenza di Sanabria al posto dello squalificato Pandev. Radovanovic arretrato a regista difensivo in un 3-5-2, prende il posto dell'altro squalificato Biraschi. Lazovic la spunta su Pereira sull'out destro, dalla parte opposta viene avanzato Criscito per lasciar spazio dietro a Zukanovic. Torna Sturaro a centrocampo e si rivede Lerager.

Si rivede nel Torino Andrea Belotti. Il capitano ha scontato il turno di squalifica ed è l'unica punta di ruolo (Zaza è squalificato). De Silvestri, dopo essersi fratturato il setto nasale nel corso della partita contro il Cagliari lascia il posto a Ola Aina sulla corsia destra. Solamente 7 i giocatori in panchina a disposizione di Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Radovanovic, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Miguel Veloso, Sturaro, Criscito; Sanabria, Lapadula. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Gunter, Kouame, Pezzella, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Dalmonte, Pedro Pereira, Lakicevic. Allenatore: Prandelli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Singo, Damascan, Parigini, Bremer. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Doveri

ASSISTENTI: Ranghetti-Bindoni

IV° UOMO: Giua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vuoto