Genoa-Torino rinviata: 22 ottobre o 4 novembre le possibili date per il recupero

Il quotidiano La Stampa torna a parlare del rinvio della sfida fra Genoa e Torino, gara originariamente in programma domani pomeriggio. La sfida, si legge, verosimilmente sarà recuperata entro la fine di ottobre ed in tal senso il giorno buono potrebbe essere giovedì 22. L'alternativa ultima è mercoledì 4 novembre, ma visto che entrambe le squadre non partecipano alle coppe europee trovare il giusto incastro non sembra rappresentare un problema per la Lega.